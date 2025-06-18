الأربعاء 2025-06-18 10:20 ص
 

بدبكة شامية.. ممثل أمريكي يسخر من قصف إيران لتل أبيب - فيديو

غقفغقف
تعبيرية
 
الأربعاء، 18-06-2025 10:00 ص

الوكيل الإخباري- نشر الممثل الأمريكي جاكوب بيرغر، المعروف بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية وانتقاداته الحادة لإسرائيل، مقطع فيديو ساخرًا عبر حسابه على "تيك توك"، يوثّق فيه رد فعله على القصف الإيراني الذي استهدف إسرائيل مؤخرًا.

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وظهر بيرغر في الفيديو وهو يؤدي رقصة الدبكة الشامية على أنغام أغنية عربية شعبية، معلقًا بسخرية:
"هكذا أستيقظ من السرير صباحًا لسماع ما ترسله إيران من هدايا لإسرائيل!"


الفيديو، الذي لاقى رواجًا كبيرًا على منصات التواصل، يأتي ضمن سلسلة منشورات يعبّر فيها بيرغر عن دعمه العلني لفلسطين، ورفضه للسياسات الإسرائيلية، ما جعله شخصية مثيرة للجدل في الأوساط الإعلامية الأمريكية.


ويُعرف بيرغر بنشاطه السياسي الواضح على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا يتوانى عن انتقاد الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، مستخدمًا أسلوبًا ساخرًا ومواد بصرية تلفت الانتباه.

 

 

لبنان 24 

 
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