بدبكة شامية.. ممثل أمريكي يسخر من قصف إيران لتل أبيب - فيديو

وظهر بيرغر في الفيديو وهو يؤدي رقصة الدبكة الشامية على أنغام أغنية عربية شعبية، معلقًا بسخرية:
"هكذا أستيقظ من السرير صباحًا لسماع ما ترسله إيران من هدايا لإسرائيل!"
الفيديو، الذي لاقى رواجًا كبيرًا على منصات التواصل، يأتي ضمن سلسلة منشورات يعبّر فيها بيرغر عن دعمه العلني لفلسطين، ورفضه للسياسات الإسرائيلية، ما جعله شخصية مثيرة للجدل في الأوساط الإعلامية الأمريكية.
ويُعرف بيرغر بنشاطه السياسي الواضح على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا يتوانى عن انتقاد الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، مستخدمًا أسلوبًا ساخرًا ومواد بصرية تلفت الانتباه.
يصف الممثل الأمريكي "جاكوب بيرغر" استيقاظه هذه الأيام على مشاهد قصف إيران لـ تل أبيب!
العرب والأجانب والأفارقة والآسياوية والوطاويط وكلاب البحر شمتانة فيهم 😁 pic.twitter.com/0L37jcejP6
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