يارا صبري تعود إلى الدراما السورية بـ3 أعمال جديدة دفعة واحدة

الوكيل الإخباري- في عودة مفاجئة بعد أكثر من 12 عاماً من الغياب، تستعد الفنانة السورية يارا صبري للمشاركة في أول عمل درامي يُصوَّر داخل سوريا، بعنوان "لوبي الغرام"، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

العمل من تأليف منة فوزي وجيمي بوعيد، إخراج جو بو عيد، وإنتاج جمال سنان، ويجمع بين الكوميديا والرومانسية بمشاركة نجوم من سوريا ولبنان، بينهم معتصم النهار، باميلا الكيك، وجيسي عبدو.



وأعلن المخرج جو بو عيد عن بدء التصوير في 17 أكتوبر الجاري، فيما عبّرت يارا صبري عن حماستها للعودة إلى الدراما السورية، بعد سنوات من الغياب بسبب موقفها المعارض للنظام السابق.



كما كشفت يارا عن مشاركتها في مسلسلين آخرين قبل نهاية 2025، هما: "يوم وشوي" (خماسية اجتماعية)، و**"المقعد الأخير"** (15 حلقة)، وسيعرضان عبر المنصات الرقمية.