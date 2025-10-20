يارا صبري تعود إلى الدراما السورية بـ3 أعمال جديدة دفعة واحدة

العمل من تأليف منة فوزي وجيمي بوعيد، إخراج جو بو عيد، وإنتاج جمال سنان، ويجمع بين الكوميديا والرومانسية بمشاركة نجوم من سوريا ولبنان، بينهم معتصم النهار، باميلا الكيك، وجيسي عبدو.
وأعلن المخرج جو بو عيد عن بدء التصوير في 17 أكتوبر الجاري، فيما عبّرت يارا صبري عن حماستها للعودة إلى الدراما السورية، بعد سنوات من الغياب بسبب موقفها المعارض للنظام السابق.
كما كشفت يارا عن مشاركتها في مسلسلين آخرين قبل نهاية 2025، هما: "يوم وشوي" (خماسية اجتماعية)، و**"المقعد الأخير"** (15 حلقة)، وسيعرضان عبر المنصات الرقمية.
