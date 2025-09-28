بعد حادث سير مروع.. تطورات الحالة الصحية لأحمد السقا

الوكيل الإخباري- أُصيب الفنان المصري أحمد السقا بكدمات متفرقة إثر حادث مروري وقع الجمعة على طريق الإسكندرية الصحراوي، بعدما اصطدمت سيارته بحاجز خرساني وتعرّضت لتحطم كامل.

وأكد مدير أعماله، محمد حسن، أن السقا بخير وحالته مستقرة، وقد غادر المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية، ويقضي حالياً فترة راحة في منزله.



ورغم الحادث، يستعد السقا للعودة إلى المسرح في 1 أكتوبر من خلال عرض جديد مع هند صبري على مسرح "تياترو أركان"، إلى جانب تحضيره لفيلم جديد بعنوان "هيروشيما" من نوعية الإثارة والتشويق، من إخراج أحمد نادر جلال.