بعد حادث سير مروع.. تطورات الحالة الصحية لأحمد السقا

وأكد مدير أعماله، محمد حسن، أن السقا بخير وحالته مستقرة، وقد غادر المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية، ويقضي حالياً فترة راحة في منزله.
ورغم الحادث، يستعد السقا للعودة إلى المسرح في 1 أكتوبر من خلال عرض جديد مع هند صبري على مسرح "تياترو أركان"، إلى جانب تحضيره لفيلم جديد بعنوان "هيروشيما" من نوعية الإثارة والتشويق، من إخراج أحمد نادر جلال.
