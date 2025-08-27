تدهور قدراته الإدراكية.. تطورات مقلقة في الحالة الصحية لنجم أمريكي شهير - صور

الوكيل الإخباري- كشفت إيما هيمنغ ويليس، زوجة النجم الأميركي بروس ويليس (70 عامًا)، أن زوجها لا يزال قادرًا على الحركة، رغم التدهور المستمر في مهارات التواصل بسبب إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي.

وفي مقابلة مع شبكة ABC News، أوضحت أن بروس "بصحة جسدية جيدة"، لكن قدراته الإدراكية تتراجع، ما تسبب في صعوبات متزايدة في الفهم والكلام، مشيرة إلى أن العائلة بدأت باستخدام طرق بديلة للتواصل معه.



وكانت عائلة ويليس أعلنت إصابته بالخرف في عام 2023، ما اضطره إلى اعتزال التمثيل بعد مسيرة حافلة في أفلام الأكشن والإثارة.

