تفاصيل الحلقة 3 من مسلسل "الغاوي"

الوكيل الإخباري- في الحلقة الثالثة من مسلسل الغاوي، تصاعدت الأحداث بشكل ملحوظ مع استمرار شمس (أحمد مكي) في البحث عن الساعة المفقودة التي يطالب بها الخواجة (عمرو عبد الجليل)، الذي يهدده بالانتقام من عائلته إذا لم يستعيد الساعة خلال 10 أيام. تكشف الحلقة المزيد من الأسرار المرتبطة بالساعة الثمينة، حيث يروي الخواجة عن تاريخها العريق وتراثها الأرمني الذي يعود إلى جده الصائغ الماهر.

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شمس يدخل في مواجهة ساخنة مع الخواجة والمعلم راجح (محمد لطفي)، حيث يهدده الأخير بالقتل إذا لم يعثر على الساعة. هذا التهديد يعزز تصميم شمس على البحث عن الساعة بكل السبل الممكنة، ويبدأ في استجواب المقربين منه مثل زيزو، لكنه يكتشف أن الساعة ليست في حوزته. مع تصاعد التوترات، يشك شمس في أن ابنه فؤش قد يكون على صلة بالساعة.

في سياق آخر، تتعرض فاطمة (عائشة بن أحمد) لظلم قاسٍ من زوجة والدها، منيرة، التي تطردها من المنزل بسبب تأخرها. تضطر فاطمة إلى النوم في سيارتها، وهو ما يزيد من غضبها ويحفزها على الانتقام. تلتقي فاطمة بشمس وتبدأ في التقرب منه، لكن شمس لا يُظهر اهتمامًا كبيرًا بها. مع مرور الوقت، تتطور علاقتهما بشكل معقد، حيث تصبح فاطمة في البداية مُصرّة على الانتقام من زوجة والدها ولكنها تبدأ في الإعجاب بشمس.



فيما يتابع شمس بحثه عن الساعة، يكتشف من فاطمة أن زيزو كان مرتبطًا بشخص يُدعى فريد، وهو ما يدفعه للشك في علاقة فريد بالساعة. لكن المفاجأة تأتي عندما يكتشف شمس وفاطمة أن الساعة أصبحت في يد شفيق الدرندلي، رسام الكاريكاتير الشهير، الذي يعاني من فقدان الذاكرة.



تستغل فاطمة الفرصة وتطلب من شمس مساعدتها في الانتقام من زوجة والدها مقابل استمرارها في البحث عن الساعة. ومع تقدم الأحداث، يشعر شمس بشيء من الانجذاب تجاه فاطمة، رغم رفضه لمطلبها.



وفي مشهد النهاية، يتلقى شمس اتصالًا من الخواجة، الذي يطلب منه إحضار الساعة في اليوم التالي. لكن الخواجة يفاجئه بتهديد جديد: "غرامة التأخير هي خطف أختك"، مما يترك شمس في حالة من الصدمة، ويزيد من تعقيد الموقف.