مكبّل بالسلاسل وبلحية كثيفة.. محمد رمضان يثير تفاعلاً عبر "أسد" - صورة

محمد رمضان
 
الوكيل الإخباري-   كشف الفنان محمد رمضان عن الملصق الدعائي لفيلمه الجديد "أسد"، معلناً عودته إلى السينما بعد غياب، حيث ظهر في البوستر مكبلًا بالسلاسل، ما أثار تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل.

الفيلم ينتمي إلى الدراما التاريخية، وتدور أحداثه عام 1280 ميلادياً إبّان حكم المماليك لمصر، ويسرد وقائع ثورة العبيد ضد الجيش العباسي، وهو من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.


ويظهر رمضان بإطلالة مختلفة، بشعر مجعد ولحية كثيفة، ويشاركه البطولة: ماجد الكدواني، رزان جمال، كامل الباشا، أحمد خالد صالح، وأحمد عبد الحميد.


 

 

