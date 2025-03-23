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خيانة طارق وتطورات جديدة في الحلقة السابعة من مسلسل لام شمسية

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مسلسل لام شمسية
 
الأحد، 23-03-2025 12:36 م

الوكيل الإخباري- في الحلقة السابعة من مسلسل "لام شمسية"، تكتشف نيللي (أمينة خليل) خيانة زوجها طارق (أحمد السعدني) بعدما أخبرتها رباب (يسرا اللوزي) بأنها شاهدت طارق مع نيهال (زميلة عمل) في عشاء خاص. في البداية، ينكر طارق العلاقة، لكنه يعترف لاحقًا في لحظة غضب ويخبر نيللي أن علاقته بنهال بدأت بعد خروجه من السجن. نيللي، التي كانت تتألم من خيانته، تطلب الطلاق وتتهمه بالأنانية، مطالبة إياه بمغادرة المنزل.

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وفي تطور آخر، يجد طارق نفسه في مواجهة مع زوجته السابقة هبة التي تخبره بأن ابنهما يوسف تم فصله من المدرسة للمرة الثانية بسبب تصرفاته العنيفة، ما يزيد من ضغوطه. أما وسام (محمد شاهين)، فينتقد طارق بشدة بسبب تصرفاته الأنانية تجاه نيللي. من جهة أخرى، تحاول رباب إصلاح العلاقة مع زينة بعد اكتشاف كاميرا خفية في غرفتها، وتبرر تصرفها بأنها كانت بدافع الخوف على ابنتها.

 

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