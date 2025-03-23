خيانة طارق وتطورات جديدة في الحلقة السابعة من مسلسل لام شمسية

وفي تطور آخر، يجد طارق نفسه في مواجهة مع زوجته السابقة هبة التي تخبره بأن ابنهما يوسف تم فصله من المدرسة للمرة الثانية بسبب تصرفاته العنيفة، ما يزيد من ضغوطه. أما وسام (محمد شاهين)، فينتقد طارق بشدة بسبب تصرفاته الأنانية تجاه نيللي. من جهة أخرى، تحاول رباب إصلاح العلاقة مع زينة بعد اكتشاف كاميرا خفية في غرفتها، وتبرر تصرفها بأنها كانت بدافع الخوف على ابنتها.
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