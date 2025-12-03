"ذباب إلكتروني".. ميادة الحناوي تكشف الحقيقة الكاملة وراء المقطع الصوتي المُشوّه

الوكيل الإخباري- نفت المطربة السورية ميادة الحناوي بشكل قاطع الادعاءات التي ربطت صوتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال إحدى حفلاتها، مؤكدة أن الفيديو المتداول تم التلاعب به لإظهار صوتها بصورة غير طبيعية.

اضافة اعلان



وأوضحت الحناوي أن التسجيل يعود لحفل أقيم في دبي عام 2021، وأنها كانت تعاني من نزلة برد أثناء الأداء، لكنها حرصت على تقديم العرض احترامًا لجمهورها. وقالت: "الفيديو الذي تم تداوله لا يعكس الحقيقة، والأشخاص الذين قاموا بالتلاعب به مجرد ذباب إلكتروني".



وأكدت أنها لم تستخدم أي تقنيات ذكاء اصطناعي على المسرح، وأن صوتها الطبيعي لا يزال قويًا، مشددة على أن أي تقنيات مساعدة تُستخدم فقط في المنزل وليس أمام الجمهور.



وحظي بيان الحناوي بتفاعل واسع من جمهورها، الذي أشاد بقدرتها على تقديم أداء حي رغم الظروف الصحية، مؤكدين قوة صوتها الحقيقي وتميز مسيرتها الغنائية المستمرة.