"ذباب إلكتروني".. ميادة الحناوي تكشف الحقيقة الكاملة وراء المقطع الصوتي المُشوّه

وأوضحت الحناوي أن التسجيل يعود لحفل أقيم في دبي عام 2021، وأنها كانت تعاني من نزلة برد أثناء الأداء، لكنها حرصت على تقديم العرض احترامًا لجمهورها. وقالت: "الفيديو الذي تم تداوله لا يعكس الحقيقة، والأشخاص الذين قاموا بالتلاعب به مجرد ذباب إلكتروني".
وأكدت أنها لم تستخدم أي تقنيات ذكاء اصطناعي على المسرح، وأن صوتها الطبيعي لا يزال قويًا، مشددة على أن أي تقنيات مساعدة تُستخدم فقط في المنزل وليس أمام الجمهور.
وحظي بيان الحناوي بتفاعل واسع من جمهورها، الذي أشاد بقدرتها على تقديم أداء حي رغم الظروف الصحية، مؤكدين قوة صوتها الحقيقي وتميز مسيرتها الغنائية المستمرة.
