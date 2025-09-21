الأحد 2025-09-21 01:24 م
 

"سقوط الأسد".. محور الأعمال الرمضانية السورية 2026

الأحد، 21-09-2025 01:06 م

الوكيل الإخباري-   تشهد الدراما السورية تحضيرًا مكثفًا لموسم رمضان 2026، مع أعمال تسلط الضوء بجرأة على فترة حكم نظام الأسد، من مجزرة حماة 1982 حتى سقوط النظام عام 2024.

أبرز الأعمال المنتظرة:
"السوريون الأعداء" للمخرج ماهر صليبي، مقتبس عن رواية فواز حداد، يروي أحداث القمع منذ الثمانينيات حتى الثورة وسقوط النظام.
"المستور"، مسلسل يمزج الفلسفة والكوميديا السوداء، يعكس تأثير النظام على المجتمع السوري عبر حلقات منفصلة.
"ما اختلفنا 4"، الجزء الجديد من المسلسل الساخر الذي يناقش عهد بشار الأسد.
"القيصر.. لا مكان لا زمان"، يوثق مآسي سجن صيدنايا بعد سقوط النظام، ويشارك فيه نخبة من نجوم الدراما، مع شارة غنائية للفنانة أصالة نصري.


تتوقع الصناعة أن تحظى هذه الأعمال بمتابعة واسعة، وتعتبر نقلة نوعية في تاريخ الدراما السورية لما تتضمنه من جرأة وكشف ملفات حساسة.

 

ر

332

قلق

يل

1

