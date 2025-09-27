السبت 2025-09-27 12:14 م
 

سلوم حداد يدافع عن وجهة نظره في أزمة "الفصحى المصرية" (فيديو)

سلوم حداد
 
الوكيل الإخباري-   بعد الجدل الواسع الذي أثارته تصريحاته حول "ضعف نطق بعض الممثلين المصريين للغة العربية الفصحى"، خرج الفنان السوري سلوم حداد عن صمته مدافعًا عن وجهة نظره، ومؤكدًا أنه لم يكن يقصد الإساءة لأي فنان أو شعب عربي.

وقال حداد في تصريحات إعلامية:
"عندما قلت إن بعض الفنانين المصريين لا يجيدون الفصحى، لم أستثنِ ممثلين من سوريا أو أي بلد عربي آخر، فالأمر لا يتعلق بجنسية، بل بمشكلة عامة في الأداء."


وأشاد بردود الفعل العقلانية من بعض الفنانين مثل محمد هنيدي، هالة صدقي، والناقد طارق الشناوي، معتبرًا أن تعاملهم مع التصريح كان بعيدًا عن الانفعالية.


وأضاف:
"نحن نتحاور ونتناقش، ولسنا بصدد سحب السيوف على بعضنا، الاختلاف لا يعني الإساءة، ومن روج لذلك فهم العوام لا النخبة."

 

جدير بالذكر أن تصريح سلوم حداد أُخذ من مقابلة سابقة، وأثار موجة من ردود الأفعال المتباينة بين مؤيد ومنتقد، مما دفعه لتوضيح موقفه علنًا.

 



 

ارم نيوز 

 
 
