سلوم حداد يدافع عن وجهة نظره في أزمة "الفصحى المصرية" (فيديو)

وقال حداد في تصريحات إعلامية:
"عندما قلت إن بعض الفنانين المصريين لا يجيدون الفصحى، لم أستثنِ ممثلين من سوريا أو أي بلد عربي آخر، فالأمر لا يتعلق بجنسية، بل بمشكلة عامة في الأداء."
وأشاد بردود الفعل العقلانية من بعض الفنانين مثل محمد هنيدي، هالة صدقي، والناقد طارق الشناوي، معتبرًا أن تعاملهم مع التصريح كان بعيدًا عن الانفعالية.
وأضاف:
"نحن نتحاور ونتناقش، ولسنا بصدد سحب السيوف على بعضنا، الاختلاف لا يعني الإساءة، ومن روج لذلك فهم العوام لا النخبة."
" يبدو أنني فُهمت خطأً.. حتى هناك بعض الممثلين السوريين لا يجيدون النطق بالفصحى.. هل يمكن أن يكون هناك إنسان عاقل يهاجم شعب "
رد راقي ومدروس من قامة فنية مثل سلوم 👌
pic.twitter.com/LhLwsRi2Iz
-
