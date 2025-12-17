الأربعاء 2025-12-17 03:51 م

نقل الفنان محيي إسماعيل إلى المستشفى إثر وعكة صحية مفاجئة

محيي إسماعيل
الأربعاء، 17-12-2025 02:50 م

الوكيل الإخباري-   تعرض الفنان المصري محيي إسماعيل لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجده في منزله، ما استدعى نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

نفى المخرج أشرف فايق، ابن شقيقة الفنان، كل ما تردد عن إصابته بجلطة دماغية أو دخوله في غيبوبة، مؤكداً أن حالته مستقرة ومن المتوقع خروجه من المستشفى خلال ساعات. وأوضح أن تداول الأخبار تسبب في قلق الجمهور بلا مبرر، مطمئناً المتابعين بأن محيي سيستعيد نشاطه قريباً.


تأتي هذه الأزمة بعد أيام من الجدل حول تكريمه في المهرجان القومي للمسرح، حيث اعتذر عن حضور الندوة المخصصة له، وأكد المهرجان أن السبب كان تنظيمياً وليس خلافاً شخصياً.


وكانت آخر مشاركاته السينمائية في فيلم "الكنز 2: الحب والمصير" عام 2019، إلى جانب محمد سعد ومحمد رمضان وهند صبري وأمينة خليل وأحمد رزق وروبي، من إخراج شريف عرفة.

 

