كفوري يستقبل مولودته الجديدة... يا فرحة ما اكتملت!

كفوري أعلن عن قدوم طفلته "كلوفي" بنشر صورة مؤثرة جمعته بزوجته وطفلته، مرفقة بأغنيته: "بدي غير فيكي العالم". لكن بعد ساعات فقط، نشرت أنجيلا تدوينة عبر "إنستغرام" قالت فيها:
"مبروك، بس وأنت عم تغيّر فيا العالم، تذكّر العالم اللي ما وعدته فيا للأولى والثانية وما وفيت".
الرسالة لاقت تفاعلًا كبيرًا وأثارت تساؤلات حول عودة التوتر بين الطرفين، خاصة بعد منشور سابق لها تضمن تهديدًا مبطنًا:
"المشكلة إذا حكيت رح تكون نهايتك... سكتت كتير، بس واضح إنه ما عم بيبين معك".
ورغم التسوية المعلنة سابقًا بين الطرفين، عادت التكهنات مجددًا بشأن خلافات متجددة، خصوصًا مع تكرار منشورات بشارة التي تلمّح إلى معاناتها كأم وحيدة ومسؤوليتها عن طفلتيها، ومشاكلها المتعلقة بالنفقة والدعم.
-
أخبار متعلقة
-
انفصال هاندا أرتشيل عن المليونير هاكان صابانجي.. والسبب والدته!
-
خارج لبنان.. هذا ما ينتظر فضل شاكر
-
بعد تعرضها للنصب... تطور جديد في قضية إليسا
-
بتهمة المخدرات.. هل تم القبض على حسام حبيب؟
-
وفاة فنان مصري بشكل مفاجئ والسبب يصدم محبيه
-
مكسيم خليل يُطلق نداء لمواجهة مجاعة غزة
-
وفاة صادمة للفنان بهاء الخطيب أثناء مباراة كرة قدم
-
فنانة لبنانية مصرية تثير الجدل في السعودية بسبب تركي آل الشيخ