كفوري يستقبل مولودته الجديدة... يا فرحة ما اكتملت!

الوكيل الإخباري- لم تكتمل فرحة الفنان وائل كفوري باستقبال طفلته الأولى من زوجته الحالية شانا عبود، بعد أن أثارت طليقته أنجيلا بشارة جدلاً واسعًا برسالة مبطنة اعتبرها البعض "مقصودة" لإفساد اللحظة.

كفوري أعلن عن قدوم طفلته "كلوفي" بنشر صورة مؤثرة جمعته بزوجته وطفلته، مرفقة بأغنيته: "بدي غير فيكي العالم". لكن بعد ساعات فقط، نشرت أنجيلا تدوينة عبر "إنستغرام" قالت فيها:

"مبروك، بس وأنت عم تغيّر فيا العالم، تذكّر العالم اللي ما وعدته فيا للأولى والثانية وما وفيت".



الرسالة لاقت تفاعلًا كبيرًا وأثارت تساؤلات حول عودة التوتر بين الطرفين، خاصة بعد منشور سابق لها تضمن تهديدًا مبطنًا:

"المشكلة إذا حكيت رح تكون نهايتك... سكتت كتير، بس واضح إنه ما عم بيبين معك".



ورغم التسوية المعلنة سابقًا بين الطرفين، عادت التكهنات مجددًا بشأن خلافات متجددة، خصوصًا مع تكرار منشورات بشارة التي تلمّح إلى معاناتها كأم وحيدة ومسؤوليتها عن طفلتيها، ومشاكلها المتعلقة بالنفقة والدعم.