لبنان يكرّم فريد الأطرش في الذكرى الـ50 لرحيله

تخلل الحفل تكريم الفنان نهاد طربيه والدكتور وليد خويص، مع عروض فنية وغنائية، وكلمات رسمية، إضافة إلى عرض فيلم وثائقي، وتقديم نبذة عن مسيرة الأطرش.
شارك في الأمسية كورال صدى الجبل وفرق موسيقية وفنانون قدّموا مقطوعات لفريد الأطرش وأسمهان، كما أُقيم معرض فني تشكيلي شارك فيه أكثر من 40 فنانًا بلوحات مستوحاة من حياة الأطرش.
