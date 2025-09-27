ما صحة خبر وفاة عبير الصغير بعد تصدرها ترندات غوغل؟

🔸 تفاصيل الشائعة:
تضمنت المنشورات المزيفة سردًا لتعرضها لرد فعل تحسسي حاد نتيجة تجربة مكون نادر في أثناء تحضير الطعام، مما زُعم أنه تسبب في تدهور حالتها الصحية ودخولها الطوارئ.
حتى الآن، لا توجد مصادر رسمية تؤكد خبر الوفاة، ويُعتقد أن الأمر مجرد شائعة مغرضة انتشرت بشكل واسع عبر السوشال ميديا.
-
