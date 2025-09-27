السبت 2025-09-27 12:14 م
 

ما صحة خبر وفاة عبير الصغير بعد تصدرها ترندات غوغل؟

عبير الصغير
 
السبت، 27-09-2025 11:59 ص

الوكيل الإخباري-   تصدرت الشيف اللبنانية عبير الصغير محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد انتشار شائعة وفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول صورتها بالأبيض والأسود مرفقة بعبارة "RIP – ارقدي بسلام"، ما أثار حالة من القلق بين متابعيها.

🔸 تفاصيل الشائعة:
تضمنت المنشورات المزيفة سردًا لتعرضها لرد فعل تحسسي حاد نتيجة تجربة مكون نادر في أثناء تحضير الطعام، مما زُعم أنه تسبب في تدهور حالتها الصحية ودخولها الطوارئ.


حتى الآن، لا توجد مصادر رسمية تؤكد خبر الوفاة، ويُعتقد أن الأمر مجرد شائعة مغرضة انتشرت بشكل واسع عبر السوشال ميديا.

 

اليوم السابع 

 
 
