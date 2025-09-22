الإثنين 2025-09-22 12:01 م
 

محمد فضل شاكر يظهر لأول مرة مع زوجته في الموريكس دور - فيديو

الإثنين، 22-09-2025 11:22 ص

الوكيل الإخباري-   شارك الفنان محمد فضل شاكر في حفل توزيع جوائز الموريكس دور الذي أقيم مساء أمس الأحد في  لبنان.

وكان لافتا حضور زوجته كاترينا مراد معه في أول إطلالة علنية لها.

