محمد فضل شاكر يظهر لأول مرة مع زوجته في الموريكس دور - فيديو

الوكيل الإخباري- شارك الفنان محمد فضل شاكر في حفل توزيع جوائز الموريكس دور الذي أقيم مساء أمس الأحد في لبنان.



وكان لافتا حضور زوجته كاترينا مراد معه في أول إطلالة علنية لها.

