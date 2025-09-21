محمد لطفي يغادر مهرجان بورسعيد السينمائي بعد وعكة صحية مفاجئة

الوكيل الإخباري- تعرض الفنان المصري محمد لطفي لوعكة صحية مفاجئة خلال مشاركته في فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي في دورته الأولى، ما استدعى تدخل طبي في مقر إقامته بأحد فنادق المدينة.

وبحسب مصادر من داخل المهرجان، غادر لطفي بورسعيد متوجهًا إلى القاهرة صباح السبت لإجراء فحوصات طبية واستكمال التحاليل اللازمة، دون الكشف عن طبيعة حالته الصحية، ما أثار قلق الحضور والمتابعين.

وكان لطفي من أوائل النجوم الحاضرين في الافتتاح يوم الخميس، إلا أن وضعه الصحي حال دون استكماله باقي الفعاليات.