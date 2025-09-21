محمد لطفي يغادر مهرجان بورسعيد السينمائي بعد وعكة صحية مفاجئة

وبحسب مصادر من داخل المهرجان، غادر لطفي بورسعيد متوجهًا إلى القاهرة صباح السبت لإجراء فحوصات طبية واستكمال التحاليل اللازمة، دون الكشف عن طبيعة حالته الصحية، ما أثار قلق الحضور والمتابعين.
