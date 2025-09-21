الأحد 2025-09-21 10:56 ص
 

محمد لطفي يغادر مهرجان بورسعيد السينمائي بعد وعكة صحية مفاجئة

ب
محمد لطفي
 
الأحد، 21-09-2025 09:37 ص

الوكيل الإخباري-   تعرض الفنان المصري محمد لطفي لوعكة صحية مفاجئة خلال مشاركته في فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي في دورته الأولى، ما استدعى تدخل طبي في مقر إقامته بأحد فنادق المدينة.

اضافة اعلان


وبحسب مصادر من داخل المهرجان، غادر لطفي بورسعيد متوجهًا إلى القاهرة صباح السبت لإجراء فحوصات طبية واستكمال التحاليل اللازمة، دون الكشف عن طبيعة حالته الصحية، ما أثار قلق الحضور والمتابعين.

 

وكان لطفي من أوائل النجوم الحاضرين في الافتتاح يوم الخميس، إلا أن وضعه الصحي حال دون استكماله باقي الفعاليات.

 

ارم نيوز  

 
 
gnews

أحدث الأخبار

معبر الكرامة

أخبار محلية الاحتلال يعيد إغلاق معبر الكرامة

ثب

فن ومشاهير روان بن حسين تظهر من داخل سجن دبي وسط أنباء عن إضرابها عن الطعام - صورة

الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا من غزة

فلسطين الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا من غزة

نقود أردنية

اقتصاد محلي 118.5 % نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي بنهاية تموز الماضي

قل

فن ومشاهير حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة"

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يشارك في أعمال "الأسبوع رفيع المستوى" للجمعية العامة للأمم المتحدة

ررررر

فن ومشاهير شاهد ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة

شعار غرفة تجارة الأردن

أخبار محلية تجارة الأردن تستضيف منتدى الاقتصاد الرقمي للدول الإسلامية



 
 





الأكثر مشاهدة