نجل فضل شاكر يفجّر مفاجأة حول تجسيد والده لسيرة بليغ حمدي

الوكيل الإخباري- كشف الفنان محمد شاكر، نجل الفنان اللبناني فضل شاكر، أن والده كان يحلم بتجسيد سيرة الملحن المصري الراحل بليغ حمدي في عمل درامي، لكن المشروع تعثّر بعد أن طُلب من فضل التفرغ لفترة طويلة لتعلّم التمثيل، وهو ما رفضه آنذاك.



وأوضح محمد أن والده تأثر بشدة بمسيرة بليغ، وكان دائم الاستماع لعمالقة الطرب العربي الذين تعاونوا معه، مثل عبد الحليم حافظ ووردة وعزيزة جلال.



وعن إمكانية أن يُجسد هو الدور بدلاً من والده، استبعد محمد الفكرة قائلاً: "هذه الحكاية لا تليق إلا بفضل شاكر".



