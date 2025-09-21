نجل فضل شاكر يفجّر مفاجأة حول تجسيد والده لسيرة بليغ حمدي

وأوضح محمد أن والده تأثر بشدة بمسيرة بليغ، وكان دائم الاستماع لعمالقة الطرب العربي الذين تعاونوا معه، مثل عبد الحليم حافظ ووردة وعزيزة جلال.
وعن إمكانية أن يُجسد هو الدور بدلاً من والده، استبعد محمد الفكرة قائلاً: "هذه الحكاية لا تليق إلا بفضل شاكر".
