وفاة فنانة عربية قديرة

عن سليمة خضير:
مواليد: 14 ديسمبر 1946 في البصرة.
مسيرتها: بدأت في فرقة هواة الفن في البصرة، ثم تميزت في أعمال مثل "شناشيل حارتنا"، "مملكة الشر"، و"الثانية بعد الظهر".
الأسرة: شقيقة المطربة العراقية أمل خضير، وتزوجت من لاعب كرة القدم حمزة قاسم.
حياة شخصية: ابتعدت عن الفن بعد وفاة ابنها وسام في حادث مأساوي، وذلك بعد آخر ظهور لها في 2011 عبر مسلسل "أبو طبر".
توفيت عن عمر ناهز 78 عامًا، وتركت بصمة كبيرة في ذاكرة الفن العراقي.
