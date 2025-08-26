الثلاثاء 2025-08-26 02:05 م
 

وفاة فنانة عربية قديرة

الثلاثاء، 26-08-2025 01:33 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت نقابة الفنانين العراقيين صباح اليوم الثلاثاء عن وفاة الفنانة سليمة خضير، بعد صراع طويل مع المرض. كانت الراحلة قد بدأت مسيرتها الفنية في نهاية الخمسينيات، وشاركت في أكثر من 90 عملاً فنيًا بين السينما، المسرح، والتلفزيون.

عن سليمة خضير:
مواليد: 14 ديسمبر 1946 في البصرة.
مسيرتها: بدأت في فرقة هواة الفن في البصرة، ثم تميزت في أعمال مثل "شناشيل حارتنا"، "مملكة الشر"، و"الثانية بعد الظهر".
الأسرة: شقيقة المطربة العراقية أمل خضير، وتزوجت من لاعب كرة القدم حمزة قاسم.
حياة شخصية: ابتعدت عن الفن بعد وفاة ابنها وسام في حادث مأساوي، وذلك بعد آخر ظهور لها في 2011 عبر مسلسل "أبو طبر".


توفيت عن عمر ناهز 78 عامًا، وتركت بصمة كبيرة في ذاكرة الفن العراقي.

 

ىىلا

