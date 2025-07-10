البناء الوطني: ربط إلكتروني وزيارات ميدانية للتأكد من مطابقة مشاريع البناء للمخططات الهندسية#راديو_هلا #الأردن #برنامج_الوكيل #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/cmcKmwJMf1— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 10, 2025
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