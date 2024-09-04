الشقيرات: مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة استضاف 124 ألف متدرب من 73 دولة

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الوكيل الإخباري- مدير عام مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة العقيد الركن نائل الشقيرات، يتحدث لبرنامج الوكيل عن أهمية المشاركة بمعرض سوفكس للمركز، وكيف يتم تسويق الخدمات التي يقدمها المركز في المعارض لاستقطاب جيوش العالم للتدريب على مكافحة الإرهاب في كاسوتك؟ اضافة اعلان





