التركي الشهير كوكسال بابا يرقص مع الشيف بوراك ويعانقه

الوكيل الاخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للكوميدي التركي المشهور بـ" كوكسال بابا"، وهو يرقص برفقة الشيف التركي الشهير بوراك.
وتداول عدد من رواد وصفحات مواقع التواصل هذا المقطع، حيث يظهر كوكسال بابا وهو يرقص على أنغام أغنية تركية، ومن ثم ينضم إليه الشيف بوراك، ليرقصا وهما متعانقين، ما أثار إعجاب المتابعين لخفة دمهما.
.— | تــرنــد | (@naifMBS_1) December 11, 2021
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الشهير كوكسال بابا يرقص مع الشيف بوراك 😂 pic.twitter.com/OYv4hqGuy3
المصدر : روسيا اليوم
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