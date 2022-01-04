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الثلاثاء، 04-01-2022 12:32 م

الثلوج الكثيفة تغطي جبال تبوك السعودية



الوكيل الاخباري - غطت الثلوج الكثيفة الجبال في منطقة تبوك السعودية بالقرب من الحدود الأردنية امس الاثنين.

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وتظهر لقطات بثتها قناة الإخبارية السعودية جبال تبوك العالية مغطاة بالثلوج التي كانت تتساقط على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

 

 

ووقفت مئات السيارات على الطريق حيث توافد الناس للاستمتاع بالطقس غير المعتاد.


وأفاد المركز السعودي للأرصاد الجوية الاثنين بأنه من المتوقع هبوب عواصف رعدية عاتية مصحوبة بأمطار غزيرة وبرد في كل من مكة والرياض ومناطق أخرى في البلاد.

 

 

 



 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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