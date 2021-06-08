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الثلاثاء، 08-06-2021 10:04 ص

الصين .. مروحية عسكرية تصطاد هدف لا يراه الطيار



الوكيل الاخباري - تتميز المروحيات عن الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة بقدرتها على الهبوط والإقلاع في أي مكان والتوقف في الجو إذا تتطلب الأمر ذلك.

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ورغم أنها لا تمتلك السرعة الخارقة التي تتميز بها بعض الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة، إلا أن قدرتها على الوقوف في الجو يعد من أهم المميزات التي يعتمد عليها العسكريين في العديد من المهام الحربية مثل الإنزال الجوي للقوات خلف خطوط العد.

 


ويضاف إلى المهام الحربية التي تقوم بها المروحيات يمكن لبعضها أن يشترك في مسابقات ترفيهية للكشف عن مدى الدقة والكفاءة التي يمتلكها قائد الطائرة.


ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية، على "تويتر" لمروحية عسكرية صينية تقوم بالتقاط إناء أسطواني الشكل عن طريق حبل معلق في الجزء السفلي من الطائرة.


ويظهر الفيديو كيف استطاع الطيار تحديد موقع الإناء ووضع الحبل بداخله رغم وجود في مكان لا يمكن للطيار رصده من داخل الطائرة، حيث تم إنجاز المهمة عن طريق التوجيه الخارجي بصورة تكشف مدى المهارة والاحترافية التي يتمتع بها قائدها.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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