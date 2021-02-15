الإثنين 15-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

حقيقة تعطيل عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس

الملك يوجه بتنفيذ برنامج رفاق السلاح

الارصاد للوكيل : سماكة الثلوج ستعيق الحياة العامة في بعض المناطق

التربية للوكيل : فحوصات كورونا داخل المدارس والمطعوم للمعلمين غير متاح حالياً

قرارات حكومية حاسمة بعد تقييم الوضع الوبائي

احباط محاولة تسلل وتهريب عبر الحدود الشمالية للمملكة - صور

التنمية الاجتماعية : مديرياتنا جاهزة للمنخفض

إعلان قائمة طلبة إساءة الاختيار - رابط

أربعيني باكيا : ننام بالجوع ولا يوجد وسيلة للتدفئة

الإثنين، 15-02-2021 03:56 م

بريطانيا .. تلاميذ يفاجئون معلمهم برسالة أبكته في درس أونلاين



الوكيل الاخباري - فوجئ أحد المدرسين في بريطانيا أن التلاميذ الذين يدرس لهم عبر الانترنت قاموا بتحضير مفاجأه له خلال المحاضرة التي كان يلقيها عليهم في يوم عيد الحب .

وفقا لما نشرته صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن مقطع متداول عبر تطبيق تيك توك نال إعجاب عدد كبير من الرواد بعد ان عبر طلاب عن حبهم لمدرسهم من خلال تحضير مفاجاه أون لاين له .

اضافة اعلان
 



اعتاد الطلاب منذ الايام الأولى التي أعلنت فيها الدراسة عبر الانترنت حضور الدروس بدون فتح الكاميرات و الاكتفاء بصورة المدرس فقط لعدم تشتيت الانتباه، إلا انهم فاجأوا المدرس امس عقب الانتهاء من الدرس و قاموا بفتح الكاميرات كل منهم في منزله، و رفع كل منهم ورقة مكتوبة بخط اليد بها رسائل حب و شكر لذلك المدرس المتفاني في العمل و سعيه أن يكمل للطلبة الدروس تحت أي ظرف من الظروف.

أثنى رواد تطبيق تيك توك على ما قام به الطلاب من موقف نبيل تجاه مدرسهم، و تفاعل عدد كبير من الرواد مع المقطع و قاموا بمشاركته عبر صفحاتهم آلاف المرات .

 

 

 

 

المصدر : صدى البلد


 




 

 


 

إقرأ ايضا
_116948239_a98jasperimage

شاهد سيارات مدفونة في الثلج الأصفر بإسكتلندا

39294812-0-image-a-77_1613354317138

سيارة تنجو بأعجوبة من تصادم مروع مع قطار في بريطانيا

1048081862

سمكة تبتلع ثعبانا أكبر منها بعشرة أضعاف وتقع بمشكلة خطيرة

60282f42423604037115d0ea

أسكتلندا .. امرأة ثلاثينية خارقة تدفع شاحنة ضخمة وسط الثلوج

602841f14c59b77eeb3c61f2

شاهد .. حادث مروري مروع بسبب الجليد في إيطاليا

download (3)

عاصفة ثلجية تجتاح موسكو

أخبار متعلقة
39294812-0-image-a-77_1613354317138

سيارة تنجو بأعجوبة من تصادم مروع مع قطار في بريطانيا

1073766.jpg

200 ألف مشاهدة لرضيعة بريطانية تتظاهر بالنوم

iStock-831688498-1-1024x683

فيديو لفتاة ووالدها يظهر الفرق بين الأجيال

mmorgan_200826_7506-web

هروب جماعي من صالون تجميل نسائي في بريطانيا

1200px-Wolf_Spider_rpp

صراع مرعب لـ عنكبوت ضخم يبتلع أخر صغيرا