الأحد 09-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

حركة شرائية نشطة في أسواق معان

الأرصاد لـ الوكيل : المملكة على موعد مع أمطار خفيفة

الأوقاف لـ الوكيل : الإعلان عن تفاصيل صلاة العيد خلال يومين

شكوى من نقص المياه في الزرقاء

وفيات الأحد 9/5/2021

أسعار الذهب الأحد 9/5/2021

حادث جديد في مصر.. خروج قطار عن القضبان في العياط

حادث سير وأزمة خانقة على طريق اربد عمان - شاهد الصور

اجتماع مغلق للبرلمان الإيراني لبحث محادثات فيينا

10 إصابات جراء اعتداء الاحتلال على مصلي الأقصى

الأحد، 09-05-2021 10:50 ص

بمشهد صادم .. انفجار إطار سيارة أثناء سيرها على عجلتين فقط في الكويت



الوكيل الاخباري - نشرت وكالة أنباء "تفتيش الكويت" الرسمية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو يُظهر انفجار إطار سيارة كانت تسير على عجلتين فقط، واصفة صاحبها بالمستهتر.

وغردت الوكالة: "انفجار إطار مركبة مستهتر وهو يشل مركبته"، و"شل المركبة" هو مصطلح يعبر عن تسيير المركبة على عجلتين فقط.

اضافة اعلان
 



وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود فعل مستهجنة من قبل المغردين، مستغربين ما الفائدة من تلك التصرفات غير المسؤولة.

 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
15-Minute-Pizza-WS-Thumbnail

ابتكار جديد يقدم لك البيتزا خلال 3 دقائق فقط في إيطاليا

1 -- MAIN -- Sofia Juarez TikTok side by side

فيديو يصدم أقارب فتاة اختفت بعمر الـ4 سنوات في واشنطن !

MIWAY_VOLUNTEER7.JPG

رجل ياباني يصطحب سلحفاة ضخمة في الأماكن العامة

raccoon1

دون منتصر.. صراع بين راكون وكلب داخل منزل في أمريكا

BOS-GENERIC-Railroad-Crossing-3-1024x576

قطار يشطر شاحنة علقت على سكته الى قسمين في تكساس

kid-training-dog-akc

طفل وكلب يثيران دموع مستخدمي الإنترنت بعد عناق حار

أخبار متعلقة
6086baf84236042b4f5ab5df

الكويت.. مواطنان يصفيان خلافاتهما بتصادمهما بمركبتيهما عن عمد

kid-2585734_960_720

طفلة تقوم بحركات رياضية مذهلة

03e28d8427b3558d35f2c419deaf8154

الغزلان تزاحم المشاة في إحدى مدن اليابان

Stock-Kuwait-City-skyline_177c3445188_large

رفع كميات كبيرة من السجاد من قاع البحر في الكويت

41494716-9449215-image-a-42_1617881153863

تمساح ضخم يقتحم ملعب جولف في ولاية كارولينا

41524754-9451959-image-m-47_1617934250397

مقطع يثير الغضب.. استرالي يسرق حذاء سيدة في القطار أثناء نومها