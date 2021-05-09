بمشهد صادم .. انفجار إطار سيارة أثناء سيرها على عجلتين فقط في الكويت

الوكيل الاخباري - نشرت وكالة أنباء "تفتيش الكويت" الرسمية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو يُظهر انفجار إطار سيارة كانت تسير على عجلتين فقط، واصفة صاحبها بالمستهتر.



وغردت الوكالة: "انفجار إطار مركبة مستهتر وهو يشل مركبته"، و"شل المركبة" هو مصطلح يعبر عن تسيير المركبة على عجلتين فقط.

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• انفجار اطار مركبة مستهتر وهو «يشل» مركبته. فيديو متداول:• انفجار اطار مركبة مستهتر وهو «يشل» مركبته. pic.twitter.com/pBOjlojqSP May 9, 2021



وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود فعل مستهجنة من قبل المغردين، مستغربين ما الفائدة من تلك التصرفات غير المسؤولة.

المصدر : سبوتنك

