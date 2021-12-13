حوت أزرق يتجاوز قاربا... عندما يفرض عملاق الأرض هيبته

الوكيل الاخباري - نشرت صفحة متخصصة في الحياة البحرية مشهدا رائعا يوثق لحظة عبور حوت أزرق عملاق بجوار قارب في عرض المحيط.

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ويظهر في الفيديو الذي نشرته صفحة " oceansnation" على "إنستغرام" لحظات لعبور حوت أزرق عملاق بجانب قارب صغير، حيث فرض أكبر مخلوقات البحر هيبته على المشهد بسبب ضخامة حجمة.



ويظهر الحوت الأزرق كغواصة ضخمة تخطت بكل بساطة قاربا صغيرا، ولم يكتف الحوت بالعبور، بل أطلق وابلا من البخار، قبل أن يأخذ نفسا عميقا ويغطس في مياه البحر.

المصدر : سبوتنك

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