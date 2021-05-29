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السبت، 29-05-2021 02:26 م

خدعة ذهنية لا تصدق تجعلنا نرى الألوان في صورة بالأبيض والأسود



الوكيل الاخباري - أثار مقطع فيديو نشرته طبيبة نفسية جعل الناس يرون اللون في صورة بالأبيض والأسود، ضجة واسعة بين مستخدمي "تيك توك".

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وصنعت الدكتورة جولي سميث فيديو "تيك توك" مذهلا يوضح كيف يمكن لأدمغتنا أن تخدعنا لرؤية أشياء غير موجودة.


وفي المقطع، الذي حمّلته على حسابها @drjuliesmith account، تجلس الطبيبة في حديقة مع علامة تقاطع على رأسها وتنغمس في تجربة من شأنها "خداع" أدمغة الناس.

 

@drjuliesmith
🤔 Did you see colour? How long for & what stood out most? Try it with the brightness turned up for max effect! #learnontiktok #illusion #psychology
♬ Say So (Instrumental Version) [Originally Performed by Doja Cat] - Elliot Van Coup

وتقول للناس: "الآن هذا الفيديو بالأبيض والأسود، ولكن عند تشغيله سيكون بالألوان الكاملة.


كل ما عليك فعله هو الاستمرار في التركيز على علامة التقاطع على رأسي ومن خلال التركيز عليها، فإن عقلك سيفعل شيئا لا يصدق، حيث يقوم بتعريض مستقبلات معينة في عينيك للألوان، ما يتسبب في رؤية الدماغ للألوان المقلوبة وتظهر الصورة البيضاء. وحتى عندما يتغير، استمر في التركيز على علامة التقاطع. هل أنت مستعد؟".


ثم يتغير اللون من الوردي والأزرق إلى الأسود والأبيض، لكن الناس رأوا اللون الأخضر على الشجيرات والألوان الأخرى التي لم تكن موجودة.


وكتب أحدهم: "أعتقد أن دماغي معطل". وعلق شخص آخر: "أرى زهورا أرجوانية، ومقعدا أزرق، وألوانا خضراء خلفك، وقميصك يبدو أخضر".


وقال مستخدم رابع: "لقد أخافني ذلك بشدة! طالما ظللت أركز على علامة x، رأيت لونا بالجزء الأسود والأبيض بالكامل تقريبا".


وكتبت الدكتورة جولي: "هل رأيت اللون؟ ما هي المدة؟ وما الذي تميز أكثر؟. جربه مع زيادة السطوع للحصول على أقصى تأثير!"


وتوضح عالمة النفس كيفية عمل هذا الوهم قائلة: "التعرض المفرط للمستقبلات في العينين لألوان معينة يتسبب في رؤية الدماغ للألوان المقلوبة عند ظهور الصورة بالأبيض والأسود".


وشوهد الفيديو حتى الآن، أكثر من 414 ألف مرة، مع أكثر من ألف تعليق من الأشخاص الذين جربوا الوهم البصري بأنفسهم، بدرجات متفاوتة من النجاح.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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