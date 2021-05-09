رجل ياباني يصطحب سلحفاة ضخمة في الأماكن العامة

الوكيل الاخباري - تعد السلاحف البحرية من الكائنات التي يهوى بعض الناس تربيتها داخل المنازل ويقومون بتدريبها لاصطحابها في الخارج والسماح للناس بالتقاط صور تذكارية معها.

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واستطاع رجل ياباني أن يربي سلحفاة بحرية لفترة طويلة أصبحت خلالها ذات حجم ضخم بعدما كانت عندما حصل عليها لا تتجاوز حجم كفة اليد.





🎥: sugoimart This man patiently takes his giant African pet tortoise for a walk every single day🎥: sugoimart pic.twitter.com/YHry2wfWqD May 8, 2021

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، اصطحاب الرجل لتلك السلحفاة الضخمة في الشوارع، حيث جذبت انتباه الناس، الذي حاول بعضهم التقاط صور تذكارية لها.



ويظهر الفيديو أن تلك السلحفاء تقوم بمرافقة صاحبها في كل مكان يذهب إليه، بينما يحاول هو أن يسير ببطء شديد حتى يمكنها من اللحاق به.

المصدر : سبوتنك