رجل ياباني يصطحب سلحفاة ضخمة في الأماكن العامة

الوكيل الاخباري - تعد السلاحف البحرية من الكائنات التي يهوى بعض الناس تربيتها داخل المنازل ويقومون بتدريبها لاصطحابها في الخارج والسماح للناس بالتقاط صور تذكارية معها.
واستطاع رجل ياباني أن يربي سلحفاة بحرية لفترة طويلة أصبحت خلالها ذات حجم ضخم بعدما كانت عندما حصل عليها لا تتجاوز حجم كفة اليد.
This man patiently takes his giant African pet tortoise for a walk every single day— The Sun (@TheSun) May 8, 2021
🎥: sugoimart pic.twitter.com/YHry2wfWqD
ويظهر الفيديو أن تلك السلحفاء تقوم بمرافقة صاحبها في كل مكان يذهب إليه، بينما يحاول هو أن يسير ببطء شديد حتى يمكنها من اللحاق به.
المصدر : سبوتنك