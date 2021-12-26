الأحد 26-12-2021
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الأحد، 26-12-2021 09:52 ص

سعوديون أطلقوا الرصاص على 'جهاز رادار'.. وفيديو للواقعة



الوكيل الاخباري - أعلنت الشرطة السعودية، الأحد، إلقاء القبض على 3 أشخاص صوروا عملية إطلاقهم النار على جهاز رادار رصد السرعة ونشره، في محافظة الأمواه في منطقة عسير .

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وقال المتحدث باسم شرطة منطقة عسير في بيان له إن "الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأمواه تمكنت من تحديد هوية 3 أشخاص، والقبض عليهم بعد تباهيهم بإطلاق النار من سلاح ناري بحوزة أحدهم على جهاز رصد آلي (ساهر) ما أدى إلى إتلافه، وتصوير ذلك ونشره"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

 



وأشار إلى أن المنفذين هم من الجنسية السعودية، لافتا إلى أن "إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى تورط أحدهم في المتاجرة بالأسلحة".


وأكد أنه تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

 

المصدر : سكاي نيوز

 

 

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