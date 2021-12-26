سعوديون أطلقوا الرصاص على 'جهاز رادار'.. وفيديو للواقعة

الوكيل الاخباري - أعلنت الشرطة السعودية، الأحد، إلقاء القبض على 3 أشخاص صوروا عملية إطلاقهم النار على جهاز رادار رصد السرعة ونشره، في محافظة الأمواه في منطقة عسير .
وقال المتحدث باسم شرطة منطقة عسير في بيان له إن "الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأمواه تمكنت من تحديد هوية 3 أشخاص، والقبض عليهم بعد تباهيهم بإطلاق النار من سلاح ناري بحوزة أحدهم على جهاز رصد آلي (ساهر) ما أدى إلى إتلافه، وتصوير ذلك ونشره"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
شرطة منطقة عسير:— أخبار الوطن (@AlwatanNews24) December 25, 2021
القبض على ثلاثة مواطنين بعد تباهيهم بإطلاق النار من سلاح ناري بحوزة أحدهم على جهاز رصد آلي (ساهر) ما أدى إلى إتلافه، وتصوير ذلك ونشره.
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وأكد أنه تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
المصدر : سكاي نيوز
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