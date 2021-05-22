السبت 22-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بعد التوجيهات الملكية ... ايعاز عاجل من رئيس هيئة الاركان لعلاج الطفلة فرح

السعودية..إصابات كورونا تتخطى الألف خلال 24 ساعة

ارتفاع الدين العام الأردني إلى 33.3 مليار دينار

إقبال لافت من تجار إربد على التطعيم ضد كورونا

حملة لإعطاء لقاح كورونا للقطاعات التجارية المغلقة بالزرقاء

إعلان منطقة البحر الميت وجهة سياحية آمنة الخميس المقبل

النمسا: الاتحاد الأوروبي يريد الحوار مع روسيا

استشهاد صحفي وإصابة 9 آخرين خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

نقيب الصيادلة لـ الوكيل : زيادة الإقبال على مخفضات الحرارة والأسبرين

الجزائر تفتح مجالها الجوي مع فرنسا فقط

السبت، 22-05-2021 01:24 م

شاب هندي يبتكر طريقة جديدة للحجر الصحي



الوكيل الاخباري - قرر شاب هندي أن يدخل الحجر الصحي الخاص بمصابي فيروس كورونا المستجد بطريقة مبتكرة، توفر له الانعزال عن الآخرين في ذات الوقت، الذي يستطيع فيه أن يستمتع بالبقاء وسط الطبيعة الجميلة.

اضافة اعلان

ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، ونشرت مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من حياة الشاب الهندي الذي يبلغ عمره 18 عاما، بعدما اختار أن يحجر نفسه فوق شجرة لعشرة أيام لمواجهة تفشي كورونا.


ولفتت الشبكة إلى أن الشاب الهندي يقيم في إحدى القرى في ولاية تيلانجانا في الهند، لكنه اكتشف إصابته بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، فقرر عزل نفسه.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7b82d108-ba94-11eb-9461-e80e43f535ad_image_hires_150043

كاميرات تسجل لحظة وقوع هزة أرضية جنوب غرب الصين

DYFpJlgWAAAUBJ8

سعودي يبهر العالم بتعامله مع الحيوانات المفترسة

doplphins-wild-swimming_1

دلفين أبيض وغريب يظهر من الأعماق ويترك العلماء بحالة ذهول

crow

غراب أليف يميز الأشياء ويسمع كلام صاحبه

3462283

مطاردة مثيرة بين فهد الثلج وغزال فوق مرتفع صخري

8bc0c228945adc44154dd03a205377a4

كواليس تصوير خدعة السقوط من المرتفعات في الأفلام

أخبار متعلقة
1048857796

اعتقال مطلق النار على أحد المنازل في مدينة الرياض

136b8ede-e65c-40bf-a9ee-dabf7e08bce1-AP_20351380871747

لحظات خاصة للأمير وليام وزوجته مع أطفالهما تحصد مليون مشاهدة

42420324-9529923-Health_workers_install_oxygen_cylinders_for_COVID_19_patients_at-a-41_1619797736836

وفاة سيدة هندية بعد سحب أسطوانة الأوكسجين منها وإعطائها لشخصية مهمة

42-55375529

مشهد مرعب .. ثعبان يتسلق جدارا داخل مطبخ منزلي!

0518_StocklandNational_Crocodiles_900x6753

تمساح ضخم يقتحم ملعب كرة قدم في كندا

1048831194

البرازيل .. كلب ضال يهرع لعامل توصيل خلال توقفه في الإشارة المرورية