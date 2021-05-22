شاب هندي يبتكر طريقة جديدة للحجر الصحي

الوكيل الاخباري - قرر شاب هندي أن يدخل الحجر الصحي الخاص بمصابي فيروس كورونا المستجد بطريقة مبتكرة، توفر له الانعزال عن الآخرين في ذات الوقت، الذي يستطيع فيه أن يستمتع بالبقاء وسط الطبيعة الجميلة.

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ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، ونشرت مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من حياة الشاب الهندي الذي يبلغ عمره 18 عاما، بعدما اختار أن يحجر نفسه فوق شجرة لعشرة أيام لمواجهة تفشي كورونا.





ولفتت الشبكة إلى أن الشاب الهندي يقيم في إحدى القرى في ولاية تيلانجانا في الهند، لكنه اكتشف إصابته بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، فقرر عزل نفسه.





في الآونة الأخيرة، اختار شاب هندي في الـ18 من العمر من قرية في ولاية تيلانجانا بالهند، أن يحجر نفسه فوق شجرة بعد أن تم تشخيص إصابته بكوفيد-١٩. شاب هندي في الـ18 من العمر يحجر نفسه فوق شجرة لعشرة أيامفي الآونة الأخيرة، اختار شاب هندي في الـ18 من العمر من قرية في ولاية تيلانجانا بالهند، أن يحجر نفسه فوق شجرة بعد أن تم تشخيص إصابته بكوفيد-١٩. pic.twitter.com/gQACExLQJi May 20, 2021

المصدر : سبوتنك