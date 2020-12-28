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الإثنين، 28-12-2020 12:14 م

صناعة بلاستيك صديق للبيئة من بقايا حيوانات بحرية



الوكيل الاخباري - يواصل باحثون حول العالم جهودهم لتطوير وسائل تدوير المخلفات البلاستيكية، التي أصبحت من أكبر مصادر التلوث التي يمكن أن تهدد حياة البشر على المدى البعيد.

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وفي ذات الوقت يعمل آخرون على تطوير وسائل جديدة لصناعة مواد بلاستيكية صديقة للبيئة يمكن استخدامها والتخلص منها بأمان، وهو ما يرصده مقطع فيديو نشره موقع "تيك إنسيدر" البريطاني.

 


ويرصد الفيديو طريقة مبتكرة قام بها مجموعة من الطلاب الذين تمكنوا من تحويل بقايا أحد الحيوانات البحرية إلى مواد بلاستيكية صديقة للبيئة.


ويقول الفيديو إن الباحثين تمكنوا من تحويل بقايا حيوان "كركند" الذي ينتمي للقشريات البحرية إلى مواد بلاستيكية لا تسبب تلوث للبيئة عند استخدامها.


وأصبحت المخلفات البلاستيكية واحدة من أكثر مسببات التلوث لمياه البحار والمحيطات حول العالم، وتعد منطقة شمال المحيط الهادئ أكثر المناطق البحرية تلوثا بتلك المخلفات.

 

وتقول بعض التقارير إلى تدوير تلك المخلفات يمكن أن يوفر نحو 64 مليار دولار في بضع سنوات.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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