الأحد 17-10-2021
الوكيل الاخباري

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في محيط مدرسة بورين

كريشان يتخذ قرارات عاجلة لضمان استمرارية حملة بسواعدنا

تفسير القوانين : مؤسسة الحسين للسرطان معفاة بموجب القانون من الرسوم

ملتقى بناء المستقبل يكرم الفائزين بجوائزه الإبداعية

ندوة حوارية في الطفيلة حول الحياة السياسية في الأردن عبر مائة عام

تسجيل 50 حالة اشتباه بالتسمم بعجلون منذ الخميس

انقلاب على حالة الطقس في الاردن والأرصاد تحذر

مفتي عام المملكة يحاضر في كلية الدفاع الوطني

قطر: تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مع تراجع كورونا.. السعودية تستأنف تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطاراتها

الأحد، 17-10-2021 03:38 م

في مخبز صيني.. تحدي 'لعبة الحبار' يتحول إلى حقيقة



الوكيل الاخباري - طرح مخبز في بكين تحديا لصنع الحلويات معتمدا على فكرة مسلسل "لعبة الحبار" في متجره، سعيا منه للاستفادة من الشعبية الهائلة للمسلسل الكوري الجنوبي الذي تعرضه شركة نتفليكس.

اضافة اعلان


ويمكن للزبائن التظاهر بأنهم إحدى شخصيات المسلسل بالمشاركة في تحدي صنع الحلوى مقابل 58 يوانا (9 دولارات)، من خلال محاولة تحويل مزيج من السكر وصودا الخبز إلى بسكويت جميل الشكل.


ولا توجد جائزة للنجاح ولا عقوبة للفشل، على عكس المسلسل التلفزيوني، الذي يحصل الفائزون فيه على جوائز نقدية ضخمة ويُعاقب الخاسرون بالموت.

 

 


وقالت هاو جينغ، صاحبة المخبز "دي.أي.واي بيكري & مور ستور"، وهي نفسها من أشد المعجبين بالمسلسل: "زباؤننا هم في الأساس من الشبان الذين يمثلون عددا كبيرا من المحبين لهذا المسلسل".


ويختار المشاركون في التحدي، الذي يستغرق نحو 10 دقائق، أشكالا من قوالب بسكويت معدنية، ويذيبون السكر، ويضيفون صودا الخبز، ثم يحولون الخليط إلى أشكال. وتعد المرحلة الأخيرة صعبة لأن الخليط يتماسك بسرعة ويصبح هشا وعرضة للتشقق.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
SBsXnbZ2PA0

حادث سير غريب.. رجل يقفز أمام سيارة متحركة ثم يمشي بعيدا في التشيك

download

روبوت ميكانيكي عملاق يعمل على طاقة الإنسان

20170607-_56A3030

دب مفترس يفاجئ ركاب قارب وسط المياه في روسيا

randall-ruiz-272502

مشهد مؤثر لإنقاذ 31 سلحفاة من أيدي مهربين كولومبيين وإطلاقها في البحر

3500

روسيا .. نعامة تجري مسرعة بين السيارات في طريق عام

1Y9vltlyYXY

رغوة سامة تغطي أحد أكبر الأنهار في البرازيل