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الأحد، 23-01-2022 01:04 م

في وضح النهار.. مغطس يهرب من صاحبه الروسي في الشارع



الوكيل الاخباري - انتشر على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو لمغطس هرب من صاحبه في أحد شوارع تومسك الروسية.

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وأظهر المقطع قيام مواطن بالركض وراء مغطس للحمام انزلق بسرعة من جراء الجليد والثلج المنتشر في شوارع مدينة تومسك الروسية.

 



وفشل الرجل في اللحاق بالمغطس، ولم يستطع الأولاد المارون إيقافه أيضا واستمر المغطس بالانزلاق إلى حد توقفه عند تقاطع للسيارات.

ومن حسن حظ الرجل، لم تتم ملاحظة سيارات أو مارة أمام التقاطع في لحظة وصول المغطس.

 

المصدر : سبوتنك

 

 

 

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