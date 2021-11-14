مذيعتان تستعرضان بكرة القدم داخل الاستوديو (فيديو)

الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمذيعتين برازيليتين داخل الاستوديو خلال فاصل إعلاني، وهما يستعرضان مهاراتهما الفردية بكرة القدم، مما أثار إعجاب المراقبين، ودفع بعضهم للقول بأن هاتان المذيعتين تمتلكان مهارة فردية أفضل من كثير من اللاعبين الرجال، على حد تعبيرهم.

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