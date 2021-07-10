مزارعون صينيون يكسبون الملايين على تيك توك من بيع الفواكه والخضروات

الوكيل الاخباري - في عام 2018، كان لدى جين غوي الكثير من الديون وكان يبيع الفاكهة للسياح في شوارع ليتسزان، الصين.

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الآن غوي يدعى "أخ الرمان" ويحدث ضجة كبيرة على الإنترنت مع 7.3 مليون مشترك و 300 مليون يوان (46 مليون دولار) في مبيعات 2020. باع غوي مرة واحدة بقيمة 6 ملايين يوان من الرمان في 20 دقيقة.







كتبت صحيفة "بلومبرغ" أن هذا اتجاه جديد في ريادة الأعمال الريفية في الصين.

يبيع المزارعون والبائعون الزراعيون في المقاطعات النائية السلع مباشرة إلى المستهلكين في المناطق الحضرية من خلال مقاطع الفيديو القصيرة.



وفقًا لتيك توك، نما دخل المبدعين الذين يعيشون في المناطق الريفية 15 مرة مقارنة بعام 2020.



يتحدث مزارع آخر، غو تشينتشين، إلى 2.5 مليون مشترك في تيك توك من موقعه، ويقوم بالحصاد، بينما ينقر المشاهدون على رابط أسفل الفيديو لطلب البقالة. يتحدث المزارع عن كل شيء من القرع الصغير إلى الخوخ البري.



قبل تيك توك ، كان يبيع المزارع الطعام من خلال تطبيق WeChat messenger - كان هناك حوالي مائة طلب في اليوم. يقبل الآن تشينتشين ما يصل إلى 50000 طلب للبث المباشر، ويكسب 9 ملايين يوان على الأقل شهريًا.







المصدر : سبوتنك