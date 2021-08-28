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السبت، 28-08-2021 02:54 م

مشاهد خيالية لانفجار 15 ناطحة سحاب في الصين دفعة واحدة



الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الصينية، الجمعة، عن هدم 15 ناطحة سحاب غير مكتملة البناء في وقت واحد في مدينة كونمينغ في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين.

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وحسب تقارير إعلامية، فإن ناطحات السحاب هذه كانت مشروعا لمبان تجارية وسكنية ضمن مشروع "ليانغ ستار سيتي" الذي بدأ بناؤه عام 2011، وتم تعليقه بعد ذلك عام 2013، ومنذ ذلك الوقت إلى الآن وهذا المشروع قيد التجميد.

 


كما أشارت المعلومات إلى أنه تم تجميد المشروع لفقدان التمويل المالي، حيث أقيمت الناطحات على أربع قطع أراضي بمساحة إجمالية تبلغ نحو 230 ألف متر مربع، واستطاع صاحب المشروع إكمال أربعة مبان فقط، وظل 15 مبنى غير مكتمل على مدى الثماني سنوات الماضية.

 

وانتشرت مقاطع الفيديو الخاصة بالهدم الجماعي النادر لناطحات السحاب على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية.

 


المصدر : سبوتنك

 

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