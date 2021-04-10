مقطع يثير الغضب.. استرالي يسرق حذاء سيدة في القطار أثناء نومها

الوكيل الاخباري - تداول رواد التواصل الإجتماعي عبر تطبيق تيك توك، مقطع فيديو أثار إستيائهم ظهر خلاله شاب وهو يسرق حذاء سيدة كانت تجلس على الكرسي المجاور له في القطار المتجه إلى شمال استراليا.



وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، فإن مقطع فيديو تداوله الرواد يظهر فيه شاب يسرق زوج من الأحذية الخاصة بسيدة كانت نائمة في الكرسي المقابل له في القطار، واستغل فرصة أنها لا تراه وقام بإخفاء حذائها.

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قامت صديقة الشاب بتصوير مقطع الفيديو له أثناء سحبه حذاء السيدة من أسفل الكرسي الذي كانت تجلس عليه بهدوء دون أن تستيقظ، وكانت صديقته تضحك على ما يقوم به الشاب.



نشر الشاب ذلك المقطع عبر حسابه على تيك توك، ظنا منه أنه موقف ساخر ويثير الضحك، إلا أنه تسبب في هجوم شديد من الرواد، معتبرين أن ما قام به شئ مشين وغير مضحك على الإطلاق.



وطالب رواد مواقع التواصل الإجتماعي مسح المقطع وتقديم الشاب اعتذارا للسيدة وإلقاء القبض عليه بتهمة تصوير الاشخاص دون علمهم وسرقة الأحذية.