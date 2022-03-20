مهبط مروحيات وجاكوزي وميني غولف.. شاهد أطول سيارة في العالم!

الوكيل الاخباري - تم "تطويل" سيارة الليموزين الفائقة الملقبة بـ"الحلم الأميركي" ليصبح طولها 30.54 متر. وتعتبر "سوبر ليمو"، التي تحتوي على مسبح جاكوزي وملعب جولف صغير ومهبط للطائرات المروحية وحتى مسبح مع لوح غطس، بالإضافة إلى العديد من الأجهزة الكهربائية مثل التلفزيون والثلاجة والهاتف، أطول سيارة في العالم، وقد تم تطويرها في الأصل منذ 35 عامًا.

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3 سنوات للإصلاح والتجديد

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، يمكن قيادة السيارة الليموزين من كلا الطرفين، وتتسع لأكثر من 75 شخصًا وتحتوي على 26 عجلة.

وتم تطوير السيارة الأطول في العالم لأول مرة في بوربانك بكاليفورنيا عام 1986 بواسطة مصمم السيارات الشهير جاي أوربيرغ، وكان يبلغ طولها آنذاك 18.28 متر، ومزودة بزوج من محركات V8 في الأمام والخلف.



وتكلف مشروع زيادة طول السيارة الأطول في العالم، أكثر من 250 ألف دولار في الشحن والمواد والعمالة على مدار ثلاث سنوات.





المصدر : العربية