السبت 01-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

صرف مستحقات تمكين لمتقاعدي الضمان غدا

وصول طائرة سياحية من بلغاريا إلى العقبة

الوضع الوبائي يتحسن وترقب للقرارات الحكومية لالغاء الحظر الجزئي

وفيات السبت 1/5/2021

أسعار الذهب السبت 1/5/2021

وزير الصحة لـ الوكيل : لا اصابات محلية بالسلالة الهندية لكورونا

نحو 70 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في الأقصى

مطالب بتعزيز الأمان الاجتماعي لفاقدي وظائفهم بسبب كورونا

انخفاض طفيف على درجات الحرارة

بعد العقوبات الروسية.. الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق الرد

السبت، 01-05-2021 10:31 ص

وفاة سيدة هندية بعد سحب أسطوانة الأوكسجين منها وإعطائها لشخصية مهمة



الوكيل الاخباري - لقيت سيدة هندية مصابة بكورونا مصرعها بعد ساعتين من سحب الشرطة لأسطوانة أوكسجين كانت تتنفس بواسطتها في أحد المستشفيات، وتقديمها لشخصية مهمة.

اضافة اعلان

فبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن الشرطة ورغم استجداء ابن السيدة الهندية وبكائه، لم تستجب له وقامت بتسليم أسطوانة الأوكسجين الخاصة بالسيدة المريضة إلى شخصية هامة.


وأضافت الصحيفة بأن ابن المريضة حصل على الأسطوانة بطريقة خاصة، لإنقاذ والدته بعد نفاد الأوكسجين من المستشفى، ورغم ذلك أخذتها الشرطة.
إلا أن الشرطة الهندية نفت ذلك وقالت إن ما أخذته كان عبارة عن أسطوانة فارغة تم أخذها "لإعادة تعبئتها".

 


هذا وتم تداول مقطع مصور يظهر فيه شخص قيل إنه ابن المريضة المتوفاة، جاثيا على ركبتيه متوسلا ضباط الشرطة لإعادة الأوكسجين إلى والدته. ويظهر في الفيديو ذاته شخصان يحملان أسطوانة الأوكسجين؛ لنقلها إلى جانب الشرطة.

هذا وسجلت الهند، اليوم السبت، عددا قياسيا جديدا من الإصابات بفيروس كورونا، تجاوز أكثر من 400 ألف إصابة خلال 24 ساعة. 


وقالت وزارة الصحة الهندية إن الهند سجلت 401993 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أكبر زيادة يومية منذ بداية تفشي المرض.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
adultsoccer

حكم يوقف مباراة كرة قدم في الدوري الإنكليزي للسماح للاعب بالإفطار

608a40184c59b725a0261265

سيناتور جمهوري ينام خلال خطاب بايدن الأول في الكونغرس الأمريكي!

42-55375529

مشهد مرعب .. ثعبان يتسلق جدارا داخل مطبخ منزلي!

0518_StocklandNational_Crocodiles_900x6753

تمساح ضخم يقتحم ملعب كرة قدم في كندا

c4cd7adaebdf50728ce8bb8d93808247

ملايين المشاهدات لدجاجة تطارد كلبا

1048831194

البرازيل .. كلب ضال يهرع لعامل توصيل خلال توقفه في الإشارة المرورية

أخبار متعلقة
60848ea54c59b724d3091b48

تصميم غريب لمنزل مقلوب في رومانيا

textgram_1603911597 (1)

الهند .. إنقاذ طفل عالق على سكة القطار في اللحظات الأخيرة

BN5lyCrXuGc

شاب روسي يدفع حياته ثمنا لإنقاذ كلب

shutterstockRF_523936120

الهند .. لحظة إنقاذ فيل سقط في بئر عميق