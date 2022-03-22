السعودية.. غرق 3 أطفال في مجرى سيول بحفر الباطن

الوكيل الإخباري - في مأساة فاجعة ‏لقي 3 أطفال مصرعهم غرقاً في مجرى سيول بحفر الباطن في السعودية.



وباشرت فرق الدفاع المدني بحفر الباطن حالة غرق 3 أطفال بعد أن أشارت معلومات أولية عن وفاة 3 أطفال غرقًا في قناة تصريف السيول شمال حفر الباطن في موقع قريب من حي موسى الأشعري .

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وقامت فرق الدفاع المدني بحفر الباطن بالوصول إلى موقع الحادثة بعدة فرق وتم إخراج الأطفال الثلاثة، حيث توفي كل من سلطان راغب الرحيلية 12 سنة وغانم محمد البذالي 10 سنوات وعبد الرحمن محمد البذالي 7 سنوات.

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