الأحد 19-12-2021
الوكيل الاخباري

التربية تكشف موعد إعلان نتائج تكميلية التوجيهي

الزراعة النيابية: رفع توصيات لمجلس النواب حول إعلان النوايا

الفايز يهنئ قطر بعيدها الوطني

مشتركة نيابية تشرع بمناقشة "رخص المهن داخل الأمانة"

ضبط طبيب يمارس عمله وهو مصاب بكورونا في عمان

سعيدات: رفع مستوى تخزين المحروقات في المحطات استعدادا للمنخفض

ديوان الخدمة يعمم آلية تمديد خدمة من بلغ السن القانوني

وفاتان وإصابة بليغة بتماس كهربائي أثناء رفع سارية في أحد مصانع العقبة

ضبط عدد من المتورطين بقضايا الترويج والاتجار بالمخدرات

البرلمان العربي يثمن مواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية

الأحد، 19-12-2021 07:40 ص

حوادث أليمة في الجزائر خلال الاحتفالات بفوز المنتخب الجزائري بكأس العرب

جزائر


الوكيل الإخباري - شهدت الجزائر مساء أمس السبت حوادث أليمة خلال الاحتفالات بفوز المنتخب الوطني بكأس العرب أمام المنتخب التونسي، حيث توفي طفل وقاصر إثر هذه الاحتفالات.

اضافة اعلان


وفي التفاصيل، لقي شاب (17 عاما) مصرعه، جراء سقوطه من أعلى شاحنة بحي الانتصار وسط مدينة غليزان، ولفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان.


كما لقي طفل مصرعه وأصيب آخر، إثر دهسهما من طرف سيارة بالمدينة الجديدة بليل بالأغواط، ليتم نقل الطفلين على الفور إلى المستشفى.


وتوج المنتخب الجزائري بلقب بطل كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" بعد فوزه على نظيره التونسي 2-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس السبت على أرضية ملعب "البيت" المونديالي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1ab6b1eb-9f40-45c5-8c70-c27a052718df_16x9_1200x676

مشاجرة انتقلت من فيسبوك للشارع لتنتهي بجريمة قتل مروعة

image (1)

وفاة شاب مصري دهساً في الكويت بعد نجاته من حادث مماثل في مصر

574d1ab0c4618836218b456c

الكويت.. الاعدام لأثيوبية قتلت هندية لسبب غريب

0L5A1391

وفاة بتدهور مركبة على طريق عمان - إربد

1ab6b1eb-9f40-45c5-8c70-c27a052718df_16x9_1200x676

مشاجرة انتقلت من فيسبوك للشارع لتنتهي بجريمة قتل في مصر

طا

أربعة قتلى بتحطم طائرة في أستراليا