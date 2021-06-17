الخميس 17-06-2021
الوكيل الاخباري

وفاة زوجين واصابة طفلتهما اثر حادث تصادم على طريق النقب

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الخميس، 17-06-2021 05:44 م

وفاة زوجين واصابة طفلتهما اثر حادث تصادم على طريق النقب

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الانقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين تريلا ومركبة صغيرة على طريق النقب ،نتج عنه وفاة زوجان اثر تعرضهما لاصابات بالغة في الجسم واصابة طفلتهما بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطفلة في موقع الحادث ومن ثم نقلها واخلاء الوفاتان الى مستشفى معان الحكومي  ،والطفلة قيد العلاج .اضافة اعلان


وبين الناطق الإعلامي ان الكوادر الطبية بمستشفى معان الحكومي قامت بإجراء عملية قيصرية للأم المتوفاة واخراج الجنين ووضعه على الأجهزة الطبية (الخداج ) .

 




 

 


 

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