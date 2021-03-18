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الخميس، 18-03-2021 03:00 م

بلغاريا تعلن قيودا جديدة في البلاد

ألمانيا تسجل أعلى زيادة في إصابات كورونا خلال شهرين

تحقيق


الوكيل الإخباري - كشفت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن ألمانيا سجلت 17504 إصابات جديدة بكورونا، بأكبر زيادة يومية منذ 22 يناير الماضي، وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2.261.268.

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وبحسب البيانات ارتفع عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 227 لتبلغ حصيلة الوفيات 74132.


وذكر المعهد أن ألمانيا تمر بموجة ثالثة من الجائحة بسبب تخفيف القيود في الأسابيع الماضية، مع انتشار سلالة متحورة من الفيروس أسرع انتشارا، وتوقع قفزة كبيرة في الإصابات في الأسابيع المقبلة.


وفي بلغاريا قال وزير الصحة، كوستادين أنجيلوف، اليوم الخميس، إن بلاده ستغلق المدارس والمطاعم والمراكز التجارية حتى نهاية مارس، حيث تواجه زيادة في الإصابات بفيروس كورونا أدت إلى زيادة الضغط على مستشفياتها.


وشهدت البلاد زيادة 40 بالمئة في الإصابات الجديدة على مدى الأسبوع الماضي، وسجلت اليوم الخميس 4201 إصابة، بينما بلغ عدد من يعالجون في المستشفيات 7804 ، منهم 609 في وحدات الرعاية المركزة.


وأغلقت الحكومة البلغارية رياض الأطفال ودور المسرح والسينما وقاعات اللياقة البدنية وحظرت الاحتفالات الخاصة بأعداد كبيرة.
وسجلت بلغاريا 291769 إصابة و11715 وفاة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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