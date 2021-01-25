ألمانيا.. نحو 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلن معهد روبرت كوخ الألماني عن تسجيل نحو 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة أكثر من مئتي شخص، خلال آخر 24 ساعة.

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وجاء في بيان المعهد، اليوم الاثنين، "تم تسجيل 6729 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 2.141.665، كما تم تسجيل 217 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 52087".



وتم فرض إجراءات الحجر الصحي الصارمة في ألمانيا منذ 16 ديسمبر الماضي.

واتفقت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وزعماء الولايات الفدرالية، الأسبوع الماضي، على تمديد العزل العام، مما يعني استمرار إغلاق المدارس والمطاعم وجميع الأنشطة التجارية غير الأساسية حتى 14 فبراير القادم.

المصدر: روسيا اليوم

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