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الخميس، 27-10-2022 04:37 م

أول لقاح في العالم مضاد لـ كورونا عن طريق الفم

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الوكيل الإخباري-بدأت مدينة شنغهاي الصينية إعطاء لقاح لفيروس كورونا، يمكن امتصاصه عبر الفم، اليوم الأربعاء فيما يبدو أنه الأول من نوعه في العالم.

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ويتم تقديم اللقاح، وهو رذاذ يتم امتصاصه عن طريق الفم، مجاناً كجرعة معززة للأشخاص الذين تم تطعيمهم مسبقاً، وفقاً لإعلان على حساب رسمي في المدينة على وسائل التواصل الاجتماعي.


ويأمل العلماء في أن تجعل مثل هذه اللقاحات "الخالية من الإبر" التطعيم أكثر سهولة في البلدان ذات الأنظمة الصحية الهشة، حيث إنها أسهل في إدارتها. كما يسهل إقناع الأشخاص بالتطعيم لأولئك الذين لا يحبون الحصول على حقن.
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يأتي ذلك، فيما تريد الصين تعزيز أعداد المطعمين بجرعات معززة قبل أن تخفف القيود الصارمة ضد الوباء التي تعيق الاقتصاد والتي أصبحت غير متزامنة بشكل متزايد مع بقية العالم.


واعتباراً من منتصف أكتوبر، تم تطعيم 90% من الصينيين بالكامل وتلقى 57% حقنة معززة، وفقاً لما ذكرته "أسوشيتد برس"، واطلعت عليه "العربية.نت".
ويتم إعطاء اللقاح عبر امتصاصه من الفم ببطء، إذ يحبس الناس أنفاسهم لمدة 5 ثوان، مع اكتمال الإجراء بأكمله في 20 ثانية.


ووصف أحد الأشخاص طعم اللقاح بالحلو ويشبه "الشاي بالحليب".
لم يتم استكشاف فعالية اللقاحات التي لا تحتوي على إبرة بشكل كامل. وافق المنظمون الصينيون على اللقاح القابل للامتصاص عبر الفم في سبتمبر، ولكن فقط كمعزز بعد أن أظهرت الدراسات أنه أثار استجابة الجهاز المناعي لدى الأشخاص الذين تلقوا سابقاً جرعتين من لقاح صيني مختلف.


تم تطوير اللقاح القابل للامتصاص عبر الفم من قبل شركة الأدوية البيولوجية الصينية CanSino Biologics كنسخة بخاخة من لقاح الفيروس الغدي الذي تستخدمه الشركة، والذي يستخدم فيروسات البرد غير المؤذية نسبياً.


على الجانب الآخر، أقر المنظمون في الهند لقاحاً للأنف، وهو نهج آخر خالٍ من الإبر، لكن لم يتم تطبيقه بعد.


ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يتم اختبار حوالي 12 لقاحاً للأنف على مستوى العالم.


وفي سياق متصل، أمرت السلطات اليوم الأربعاء باحتجاز 900 ألف شخص في ووهان، المدينة التي تم اكتشاف الفيروس فيها لأول مرة في أواخر عام 2019، لمدة 5 أيام على الأقل. وفي مقاطعة تشينغهاي النائية، تم إغلاق المناطق الحضرية في مدينة شينينغ منذ يوم الجمعة الماضي.


وفي بكين، قالت يونيفرسال ستوديوز إنها ستغلق فنادقها ومعالمها السياحية "امتثالاً للوقاية من الوباء ومكافحته". أبلغت المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 21 مليون نسمة عن 19 حالة جديدة في آخر 24 ساعة.

 

 

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