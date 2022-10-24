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الإثنين، 24-10-2022 01:58 م

بايدن يتلقى لقاح محدث من كورونا

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الوكيل الإخباري-يحصل الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، على لقاح محدث ضد فيروس كورونا، بينما يحث المزيد من مواطنيه على تلقي الجرعة الأحدث، حسبما قال المتحدث باسم البيت الأبيض كيفين مونوز، الأحد.

وتلقى 20 مليون شخص فقط في الولايات المتحدة لقاحا محدثا ضد "كوفيد 19" خلال الأسبوع الماضي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، الخميس، إن ذلك ليس كافيا، وأضافت: "يتعين أن يحصل الجميع على اللقاح المحدث في أسرع وقت ممكن".


وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي، إن 4.5 مليون أميركي تلقوا اللقاح المحدث على مدار الأسبوع الأخير، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ إطلاق برنامج التطعيم في الخريف، وبزيادة 40 بالمئة عن الأسبوع السابق.

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وفي سبتمبر الماضي، بدأت الولايات المتحدة في طرح جرعات من لقاح كورونا المحدث، الذي يتعامل مع الفيروس الأصلي ومتحوراته.

 

سكاي نيوز

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