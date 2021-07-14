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الأربعاء، 14-07-2021 08:14 م

إتاحة الجرعة الثالثة للأردنيين المغتربين.. تفاصيل

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الوكيل الإخباري -  اشترطت دول عربية وغير عربية على من يقيم فيها وخرج منها أن يتلقى جرعتي فايزر أو استرازانيكا، قبل العودة إليها، أو جرعة ثالثة تعزيزية للذين تلقوا المطعوم الصيني، وعليه قررت وزارة الصحة إتاحة الجرعة الثالثة للأردنيين الذي ينون العودة لأماكن إقامتهم، وبدأت الصحة الحملة اليوم في مركز تطعيم جامعة العلوم التطبيقية، شريطة أن يكونوا قد سجلوا على منصة مخصصة لذلك.

وسجل أكثر من 5 آلاف أردني وأردنية على منصة الجرعة الثالثة في اليوم الأول للحملة، فيما شهد مركز تطعيم التطبيقية إقبالا كبيرا في الساعات الأولى، خاصة للأردنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وجزء بسيط للمسافرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، مشترطة الوزارة على المواطنين إحضار أي وثيقة تثبت إقامتهم أو عملهم في هذه الدول.

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وافقت وزارة الصحة أيضا لدواعي السفر وللمرة الأولى في الأردن على إعطاء المطعوم لطفلين أحدهما يبلغ من العمر 13 عاما والآخر يكبره بثلاثة أعوام.

ووقع كل من تلقى الجرعة الثالثة تعهد خطي  ، يتحمل فيه المسؤولية الكاملة عن حدوث أي مضاعفات صحية، تقول الوزارة أنه أشبه ببرتكول صحي، مؤكدة على أنها أي الجرعة الثالثة التعزيزية .. آمنة تماما

 




 

 


 

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