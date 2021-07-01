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الخميس، 01-07-2021 12:40 م

إصابات كورونا اليومية في روسيا تفوق الـ 23 ألف إصابة

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الوكيل الإخباري- تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا لأول مرة منذ منتصف يناير الماضي، عتبة الـ 23 ألف إصابة، مع رصد قفزة غير مسبوقة جديدة في عدد الوفيات الناجمة عن الوباء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل (23543 إصابة) جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل (21042 إصابة) في اليوم السابق، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 17 يناير.

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ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (7597 حالة) ومقاطعتها (2663 حالة) وثاني أكبر مدن روسيا، سان بطرسبورغ (1612 حالة).


ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير (672 وفاة) جديدة جراء فيروس "كوفيد-19"، مقابل (669 وفاة)، يوم أمس الأربعاء، ما يمثل أكبر حصيلة وفيات منذ بداية الجائحة.


وتماثل 16928 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا منذ يوم أمس الأربعاء.


وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و538142 إصابة مؤكدة، منها 135886 حالة وفاة و384935 حالة نشطة وخمسة ملايين و17321 حالة شفاء.


وأجري في روسيا حتى اليوم الخميس، أكثر من 150.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ "كوفيد-19"، منها 479 ألفا خلال آخر 24 ساعة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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