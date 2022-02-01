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الثلاثاء، 01-02-2022 09:44 ص

إصابات كورونا في كوريا الجنوبية تتجاوز 18 ألف حالة لأول مرة

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الوكيل الاخباري- سجلت كوريا الجنوبية، أكثر من 18,000 حالة إصابة بفيروس كورونا لأول مرة، بسبب انتشار سلالة "أوميكرون" خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

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وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنه تم تسجيل 18,343 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 18,123 حالة محلية المصدر.

وتأتي تلك الحصيلة الجديدة غير المسبوقة بعد 3 أيام متتالية من الإبلاغ عن أكثر من 17,000 حالة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بسبب كوفيد-19 إلى 6,772 حالة وفاة، بزيادة قدرها 17 وفاة عن يوم الأحد.

وبلغ معدل الوفيات 0.78%، كما بلغ عدد المرضى في حالة خطيرة 272 مريضا، بانخفاض قدره 5 حالات عن اليوم السابق.

ومن بين الحالات المحلية المصدر المسجلة، اليوم الثلاثاء، سجل إقليم "كيونغ كي" المحيط بسيئول 5,509 حالات، وتلته مدينة سيئول بـ 4,103 حالات، ومدينة إنتشون الساحلية الغربية بـ 1,366 حالة.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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