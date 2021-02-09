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الثلاثاء، 09-02-2021 01:45 م

إصابة نمرين بفيروس كورونا في أمريكا

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الوكيل الاخباري - أعلن مسؤولون في حديقة حيوان فورت واين للأطفال في إنديانا الأمريكية إصابة اثنين من نمور سومطرة بفيروس كورونا.

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وأفاد موظفو رعاية الحيوانات في حديقة الحيوان في إنديانا الأسبوع الماضي بأن أعراضا تتفق مع الفيروس المسبب لكوفيد-19، ظهرت على أحد النمرين، وعلى إثر ذلك خضع النمران بوغارا وإنداه، للاختبار بحثا عن الفيروس في المختبرات البيطرية وظهرت النتائج إيجابية.


وقال الطبيب البيطري كامي فوكس في بيان: "بوغارا، نمر سومطرة، يعاني من سعال جاف وأنثى النمر السومطري، إنداه، لم تظهر عليها أعراض.. تتم مراقبة النمرين بحثا عن أي علامات سريرية إضافية ويظلان معا في حظائرهما".


وذكرت حديقة الحيوانات أنه من غير الواضح كيف أصيب النمران بالفيروس، ويتم العمل مع مسؤولي الصحة المحليين لتحديد المصادر المحتملة.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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